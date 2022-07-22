Bakan Kurum: "Selçuklu'nun başkenti Ahlat, ülkemiz için çok önemli" - Son Dakika
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Bakan Kurum: "Selçuklu'nun başkenti Ahlat, ülkemiz için çok önemli"

22.07.2022 23:25
Bakan Kurum: "Selçuklu'nun başkenti Ahlat, ülkemiz için çok önemli"

Bakan Kurum: "Selçuklu'nun başkenti Ahlat, ülkemiz için çok önemli" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ahlat 1071 Millet Bahçesi'ni ziyaret etti Bakan Kurum: "Atalarımızın bize yadigar bıraktığı emaneti biz torunları olarak gelecek nesillerimize,...

Bakan Kurum: " Selçuklu'nun başkenti Ahlat, ülkemiz için çok önemli"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ahlat 1071 Millet Bahçesi'ni ziyaret etti

Bakan Kurum: "Atalarımızın bize yadigar bıraktığı emaneti biz torunları olarak gelecek nesillerimize, gençlerimize bırakacağız"

BİTLİS Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan 1071 Millet Bahçesi'ni ziyaret etti.

Bakan Kurum, Bitlis'te, toplu açılış ve anahtar teslim töreninin ardından beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir ile birlikte Ahlat ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Ahlat'ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışmaları inceleyen Bakan kurum daha sonra ilçenin çarho mevkiinde bulunan Ahlat 1071 Millet Bahçesi'ni ziyaret etti. Milet Bahçesi'nde bulunan oba alanını gezen Bakan Kurum, ardından beraberindekilerle beraber han çadırına geçti. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ilçede yapımı devam eden çalışmalar hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a bilgiler verdikten sonra ziyareti anısına Ahlat Bastonu hediye etti.

Bakan Kurum Ahlat 1071 Millet Bahçesi ziyareti sonunda İHA muhabirinin sorusunu üzerine İHA'ya açıklamada bulundu. Kurum, "Burası Selçuklu'nun başkenti hem Bitlis'imiz için hem ülkemiz için Ahlat'ımız çok çok önemli. Atalarımızın bize yadigar bıraktığı emaneti biz torunları olarak İnşallah en güzel haliyle gelecek nesillerimize, gençlerimize bırakacağız. Bunun için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. Bakan Kurum ziyaretinin ardından Muş'a hareket etti.

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Bakan Kurum: 'Selçuklu'nun başkenti Ahlat ülkemiz için çok önemli' Bakan Kurum: 'Selçuklu'nun başkenti Ahlat ülkemiz için çok önemli' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Bitlis'te konuştu Açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Bitlis'te konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Selçuklu, Bitlis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Selçuklu'nun başkenti Ahlat, ülkemiz için çok önemli' - Son Dakika

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