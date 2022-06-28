Bakan Kurum ve Bakan Karaismailoğlu, Bozkurt'ta çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
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Bakan Kurum ve Bakan Karaismailoğlu, Bozkurt'ta çalışmaları yerinde inceledi

28.06.2022 19:36

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, "Dere yatağının ağzının genişletilmesiyle büyük bir afeti en az hasarla atlattık" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum ve Bakan Karaismailoğlu, şehir merkezini ve yıkılan köprüleri yerince inceledi. Daha sonra ise esnafları ziyaret eden iki bakan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İş yerlerini gezen Bakan Kurum ve Bakan Karaismailoğlu, esnafları ziyaret ederek iş yerleriyle ve alt yapıyla ilgili sorunlarını dinledi. Bir kıraathaneye oturan bakanlar vatandaşlarla sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.

Bakan Kurum ve Bakan Karaismailoğlu, yeni yapılacak köprüyle ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Bakan Kurum, "Dere yatağının ağzının genişletilmesiyle büyük bir afeti en az hasarla atlattık" dedi. Daha sonra ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, göçen köprüleri ve yollarda oluşan hasarları yerinde inceledi.

Öte yandan, Bozkurt ilçesinde saat 20.00'de Afet Koordinasyon Merkezinde toplantı yapılması, daha sonra son durum hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

(İbrahim Şahin Demir - Özgür Kaya - Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

YORUMLAR
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KASTAMONU - Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı KASTAMONU - Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Bozkurt'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Bozkurt'ta
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum ve Bakan Karaismailoğlu, Bozkurt'ta çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

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