Narin Güran'ın Ölümü Üzerine Açıklama

Politika

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve bu sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili açıklama yaptı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Diyarbakır Bağlar'da kaybolan evladımız Narin'in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız" dedi. - ANKARA