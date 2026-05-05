Bakan Memişoğlu'ndan Ebe Destek Açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan Ebe Destek Açıklaması

05.05.2026 18:37
1774 Gebe Okulu, son bir yılda 1 milyon anne adayına rehberlik etti. 'Her Gebeye Ebe' uygulamasıyla birebir destek sağlandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ülke genelinde hizmet veren 1774 Gebe Okulu'yla son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayına ve aileye rehberlik ettiklerini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Bugün ülke genelinde görev yapan 61 bin 414 ebeyle Türkiye'nin her köşesinde güçlü hizmet ağı oluşturduklarını aktaran Memişoğlu, "Anne adaylarımızı bu en özel yolculuklarında yalnız bırakmıyoruz, ülke genelinde hizmet veren 1774 Gebe Okulu'muzda sadece son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayımıza ve ailemize rehberlik ettik." bilgisini verdi.

"Son 6 ayda 20 bin 953 gebeye birebir destek ulaştırdık"

Özellikle büyük önem verdikleri "Her Gebeye Ebe" uygulamasıyla son üç ayına giren bütün anne adaylarına bir ebeyi koordinatör ebe olarak görevlendirdiklerini belirten Memişoğlu, her annenin kendini güvende hissetmesini, her sorusuna bir uzman eliyle cevap bulmasını istediklerini kaydetti.

Memişoğlu, bu kapsamda ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına gerçekleştirdikleri ev ziyaretleriyle son 6 ayda 20 bin 953 gebeye birebir destek ulaştırdıklarını bildirerek, "Gece gündüz demeden en zor şartlarda bile büyük bir fedakarlıkla görev yapan, hayatın başlangıcına tanıklık eden tüm ebelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Emekleri paha biçilemez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

