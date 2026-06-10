Bakan Memişoğlu'ndan Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu'ndan Netanyahu'ya Tepki

10.06.2026 21:44
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Netanyahu'nun açıklamalarını suçluluk psikolojisi olarak nitelendirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin, "Gazze'de hastaneleri bombalayan ve masum kanıyla beslenen bir zihniyetin, ömrünü insanlığın selametine vakfeden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri, suçluluk psikolojisinin aciz bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Gazze'de hastaneleri bombalayan ve masum kanıyla beslenen bir zihniyetin, ömrünü insanlığın selametine vakfeden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri, suçluluk psikolojisinin aciz bir tezahürüdür. Netanyahu, tarihin utanç sayfalarında bir 'yıkım figürü' olarak anılmaya mahkumdur. Buna karşın Sayın Cumhurbaşkanımız, sadece Türkiye'nin değil, tüm mazlumların sığındığı yıkılmaz bir vicdan kalesidir. Siz ölümü kutsarken, biz liderimizin 'Daha adil bir dünya' vizyonuyla barışın ve hakikatin tarafında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Memişoğlu'ndan Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika

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