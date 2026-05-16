Bakan Memişoğlu'ndan Öğrencilere Destek

16.05.2026 16:42
Sağlık Bakanı, Yeşildağ Cihan Kolaç Ortaokulu öğrencilerinin sağlık tarama çağrısına yanıt verdi.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Yeşildağ Cihan Kolaç Ortaokulu öğrencilerinin sanal medyadan yaptığı sağlık taraması çağrısına yanıt verdi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından Konya'da kanser tarama aracının önünde bir araya gelen öğrencilerin çektiği videoya ilişkin paylaşıma yanıt verdi. Videoda öğrenciler, "Evet arkadaşlar; Sağlık Bakanımız Doktor Kemal Memişoğlu bu videoya yorum yaparsa, bizler sağlık elçileri olarak tüm Yeşildağ'a sağlık taraması yaptıracağız" ifadelerini kullanırken; Bakan Memişoğlu, söz konusu paylaşıma yaptığı yorumda, "Harikasınız çocuklar. Videonuzu izleyince ne kadar gururlandım anlatamam. Sizler şimdiden sağlığın, birliğin ve beraberliğin elçisi olmuşsunuz. Sizler bizim geleceğimiz, en büyük umudumuzsunuz. Kemal amcanız olarak her birinizin o gülen gözlerinden öpüyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere çocuklar. Yeşildağ'a kucak dolusu sevgiler" dedi.

Kaynak: DHA

