Bakan Murat Kurum, Elazığ'da vatandaşlara aşure ikram etti

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da cuma namazı sonrasında vatandaşlara aşure ikram etti.

Bir dizi ziyaretleri çerçevesinde dün Elazığ'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldıktan sonra cuma namazı için Kültür Camisi'ne gitti. Cuma namazı sonrasında Türk Kızılayı ekipleri tarafından Aşure Haftası nedeniyle kurulan standı gezen Bakan Kurum, camiden çıkan vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bakan Murat Kurum, daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek kentten ayrıldı. - ELAZIĞ