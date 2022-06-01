Bakan Muş: Pakistan ile ticaretimiz yüzde 22,5 arttı

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hacmine ilişkin, "2021 yılında pandemiye rağmen ticaretimiz, bir önceki yıla göre yüzde 22,5 artış kaydetti ve 1 milyar dolar seviyesine yaklaştı" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce (TOBB), TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye- Pakistan İş Forumu'na, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Pakistan Federal Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, Pakistan Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

'1 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI'Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Pakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 22,5 arttığını belirterek, "2021 yılında pandemiye rağmen ticaretimiz bir önceki yıla göre yüzde 22,5 artış kaydetti ve 1 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce Pakistan'a yaptığı ziyaretlerde muhataplarıyla yaptığı görüşmede 5 milyar dolar gibi hedef konmuştu. Bu yılın ilk dört ayına baktığımız zaman geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 50'lik artış söz konusu. Bu sevindirici ama halen konan hedefin gerisinde. Şunu ifade etmek isterim; hem Türk iş dünyasının hem de Pakistan iş dünyasının beklediği, şu an müzakerelerini yürüttüğümüz fakat sona yaklaşmakta zaman kaybettiğimiz Mal Ticaret Anlaşması var. Ümit ediyorum, yakın zamanda Sayın Bakan ve Sayın Başbakan'ın talimatlarıyla bu anlaşma da nihayete erer. İlk etapta bu 5 milyar dolarlık hedef daha sonra da yeni hedefler konarak onlara koşarız diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.'PAKİSTAN BİZİM SİLAH ARKADAŞIMIZ'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki ülke arasındaki iş birliğinin altını çizerek, "Pakistan son derece kardeşçe son derece dostane şekilde iş yaptığımız, çalıştığımız, savunma ve güvenlik konularında beraber olduğumuz kardeşlerimiz. Ayrı gayrımızın olmadığı, bizim silah arkadaşlarımız. Gerçekten Türkiye'de, Pakistan'da yaptığımız çalışmalarla sürekli bir şekilde eğitimde, tatbikatlarda ilişkilerimizi son derece geliştirmiş bulunuyoruz. Bizim zaten tarihimiz, geçmişimiz, kültürümüz, halklar arasındaki birlik ve beraberlik bizleri son derece rahatlatmakta. Biz bugüne kadar hem Türkiye'de hem de Pakistan'da yaptığımız çalışmalarla gerçekten müşterek ihtiyaçlarımıza çok başarılı çözümler ürettik, üretmeye de devam ediyoruz" dedi. 'BU TİCARET HACMİ İKİ KARDEŞ ÜLKEYE YAKIŞMIYOR'TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un iş dünyasının en sıkıntılı zamanlarında yanlarında olduklarını ifade etti. Türkiye ile Pakistan'ın arasında gerçekleşen ticaret hacminin yeterli olmadığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ile Pakistan, her alanda böyle yakın ilişkideyken, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi bizi mutlu etmiyor. Bir milyar doları bile bulmayan karşılıklı ticaretimiz, iki kardeş ülkeye yakışmıyor. Karşılıklı yatırımlarımız da benzer şekilde istediğimiz seviyede değil. Türkiye'nin Pakistan'daki doğrudan yatırımları 1 milyar dolar civarında. Toplam 200'ün üzerinde Pakistan sermayeli firma, Türkiye'ye yatırım yapmıştır. Bugün Pakistan firmalarının ülkemize yaptığı doğrudan yatırım miktarı da 690 milyon dolar civarındadır" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Türkiye ile Pakistan arasında askeri ve ticari anlaşmalara değindi.