Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan dolayı şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bakan Varank, " Başak Demirtaş'a hakaret eden ahlaksız, Alevi vatandaşlarımıza hakaret eden ahlaksız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ahlaksız, hangi muameleyi görmüşse; İmam Hatiplilere hakaret eden ahlaksız da aynı muameleyi görmüş... Bundan kim, neden rahatsız olur?" ifadelerini kullandı.