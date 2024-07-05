Bakan Osman Aşkın Bak, UEFA\'nın Merih Demiral kararını kınadı

Politika

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), A Milli Takım sporcusu Merih Demiral için verdiği 2 maç men kararını kınadıklarını belirtti.

Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA'nın hukuki hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz. Ülkemize ve milli futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Futbolcularımıza inanıyoruz. Onlar da gereken cevabı yeşil sahada verecektir" ifadelerini kullandı.