Bakan Özer'den okullardaki Kovid-19 tedbirleriyle ilgili açıklama: Okullarda maske zorunluluğu kalktı - Son Dakika

Bakan Özer'den okullardaki Kovid-19 tedbirleriyle ilgili açıklama: Okullarda maske zorunluluğu kalktı

EDİRNE Edirne'de bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul bahçelerinde maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını ve 2021 yılında ara verilen sosyal etkinliklere bugün itibariyle sağlık tedbirlerini göz önünde bulundurularak başlanıldığını açıkladı. Bakan Özer, "Şunu paylaşmaktan mutluluk duyuyorum, iyi ki kararlı bir şekilde okullarımızı açık tuttuk. Bu dönemi yüz yüze eğitime ara vermeden yüz yüze eğitimle tamamlayacağız" dedi.

"81 İl 81 Anaokulu" projesi kapsamında yapılan Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Gökçen Seven Kızılay Anaokulu'nun açılışı, Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleşti.

Ara verilen etkinlikler serbest bırakıldı

Okulun açılışında açıklamalarda bulunan Bakan Özer, Kovid-19 tedbirlerine değindi. Bugünden itibaren 1 sınıfta 2 korona virüs vakası tespit edildiği zaman sınıfların kapatılmayacağını açıklayan Bakan Özer, sadece vaka tespit edilen öğrenci ve öğretmenin karantinaya alınacağını ifade etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında 2021 yılında ara verilen sosyal etkinliklere bugün itibariyle sağlık tedbirlerini göz önünde bulundurularak başlanıldığını açıklayan Bakan Özer, valilikler koordinasyonunda tüm illerde sosyal etkinlikler gerçekleştirileceğini belirtti.

"Bu dönemi yüz yüze eğitimle tamamlayacağız"

Açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını ifade eden Özer, okul bahçelerinde de öğrenci ve öğretmenlerin maske kullanmayabileceklerini anlattı. Kovid-19 salgınının gündemden çıkmasını ve hayatın olağan akışına devam edilmesi temennisinde bulunan Bakan Özer, okulları iyi ki açık tutuklarını belirterek, "okullarımız öğrenme ortamının ötesinde çok büyük anlamları olan kişisel gelişimin olduğu mekanlar. Tüm önlemleri aldığımız zaman okullar aslında toplumdaki en güvenli ortamlar oldu. Bu dönemi yüz yüze eğitime ara vermeden yüz yüze eğitimle tamamlayacağız." açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "Ateş çemberi içindeyiz, büyük tehdit altındayız, birlik ve beraberliğe ihtiyaç var"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da Türkiye'nin Güney ve Kuzey sınırlarında insanlık dramı yaşandığını belirterek, "adeta ateş çemberi içindeyiz. Bugün hiç olmadığımız kadar birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Çünkü büyük tehdit altındayız." açıklamasında bulundu. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına sitem etti. Ukrayna'da masum çocukların öldüğünü söyleyen Yıldırım, "Günahsız bir sürü insan hayatını kaybediyor. Bu anlamsız savaşta çok büyük bir bedel ödeniyor. Bu savaş adil olmayan orantısız bir savaştır. Hiçbir ülke başka ülkenin toprak bütünlüğüne bağımsızlığına kast etmemelidir edemez. Bu savaşı kabul edilemez buluyoruz ve şiddetle reddediyoruz. Bir an önce bu felaket sona erer ve masum insanlar hayatini kaybetmemiş olur." açıklamasında bulundu.

"Birlik ve beraberliğe ihtiyaç var"

Yıldırım, "Geçtiğimiz yıllarda güney sınırımızda, şimdi ise kuzey sınırlarımızda maalesef insanlık dramı yaşanıyor. Adeta bir ateş çemberi içindeyiz. Buradan vermek istediğim mesaj, bugün hiç olmadığımız kadar birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Çünkü büyük tehdit altındayız. Bunun için ayrılıklarımızı bir kenara bırakma müştereklerimizi ön plana çıkarma kaynaşma bir olma kardeş olma ve birlikte Türkiye olma zamanıdır. Bu zorlukların da üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.