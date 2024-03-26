Bakan Özhaseki Ardahan\'da millet bahçesini inceledi

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ardahan'da millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan'a geldi. İlk olarak valiliği ziyaret ederek Vali Hayrettin Çiçek ile görüşen ve şeref defterini imzalayan Özhaseki, ardından yapımı devam eden millet bahçesiyle ilgili bilgi aldı.

Bakan Özhaseki Valilik ziyaretinin ardından millet bahçesini gezerek incelemelerde bulundu.

Bakan Özhaseki, burada basına yaptığı açıklamada, "Anadolu tarihi açıdan bakıldığı zaman tarihi, kültürel ve doğal mirasıyla adeta bir cennet gibi. Hatta bütün Anadolu'yu bir açık hava müzesi olarak ilan etsek haklı bir iş yapmış oluruz. Bu eserlerin her birisinin restore edilmesi, sağlıklı bir şekilde hayata kazandırılması, daha sonra içerisine fonksiyon yüklenerek gelecek nesillere yükletilmesi ve onlara kadar ulaştırılması gibi kutsal bir görevimiz var. TOKİ olarak burada şu ana kadar 150 milyon liradan fazla para harcandı. Bir taraftan vatandaşın gelip soluklanacağı, nefes alacağı güzel bir yeşil alan ve onların her türlü etkinliklerini yaparken bir taraftan da tarihi kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Bakanlık olarak Ardahan'a şu ana kadar 8 milyar liraya yakın bir bedel var. ve devam eden de yatırmalarımız var. TOKİ tarafından ayrıca bir taraftan kentsel dönüşüm, bir taraftan sosyal konut için yaptıkları var. Bütün bu hizmetler inşallah bundan sonra da devam edecek" dedi.

Bakan Özhaseki, daha sonra AK Parti Ardahan Seçim Koordinasyonunu ziyaret ederek Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar'a destek açıklamalarında bulundu. - ARDAHAN