Bakan Özhaseki, 'Elimiz kirli ama' diyen işçinin ellerini daha sıkı kavradı - Son Dakika
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Politika

Bakan Özhaseki, 'Elimiz kirli ama' diyen işçinin ellerini daha sıkı kavradı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da inşaat alanında çalışan bir işçinin 'Elimiz kirli ama' diyerek elini uzatmaya çekinmesi üzerine işçinin ellerini daha sıkı kavrayarak 'Allah işinizi rast getirsin' dedi.

14.06.2024 20:07
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Bakan Özhaseki, 'Elimiz kirli ama' diyen işçinin ellerini daha sıkı kavradı

ADIYAMAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, inşaat alanında 'Elimiz kirli ama' diyerek elini uzatmaya çekinen işçinin ellerine daha sıkı kavradı ve 'Allah işinizi rast getirsin" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da 'yerinde dönüşüm' kapsamında yükselen binaları inceledi. Yenimahalle'de ki inşaat alanına gelen Bakan Özhaseki'yi müteahhit ve teknik personel karşıladı.

Arka tarafta duran işçilerin yanına doğru ilerleyen ve elini uzatan Bakan Özhaseki'ye, bir işçi 'Elimiz kirli ama' diyerek ellerini uzatmaya çekindi. Bakan Özhaseki, işçilerin ellerini daha sıkı kavrayarak, 'Allah işinizi rast getirsin' diyerek tüm işçilerle tokalaştı.

İnşaat ile ilgili bilgi alan Bakan Özhaseki, daha sonra inşaat alanından ayrıldı.

Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki, Adıyaman, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Özhaseki, 'Elimiz kirli ama' diyen işçinin ellerini daha sıkı kavradı - Son Dakika

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