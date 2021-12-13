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Bakan Pakdemirli, merak uyandıran paylaşımlarına yarın açıklık getirecek - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, merak uyandıran paylaşımlarına yarın açıklık getirecek

13.12.2021 22:06
Bakan Pakdemirli, merak uyandıran paylaşımlarına yarın açıklık getirecek

Birkaç gündür merak uyandıran paylaşımlar yapan Bakan Pakdemirli, son tweetinde detayları yarın açıklayacağını dile getirdi. Bakan Pakdemirli, "Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm detaylar yarın saat 10.00'da" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden bir önceki paylaşımında "Nesli tükendi deniliyordu" demişti, merak uyandıran paylaşımına devam eden Bakan Pakdemirli, "Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı" ifadelerine yer vermişti.

"TÜM DETAYLAR YARIN"

Paylaşımına bugün de devam eden Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda, "Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm detaylar yarın saat 10.00'da" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, merak uyandıran paylaşımlarının detaylarını yarın açıklayacak
Bakan Pakdemirli, merak uyandıran paylaşımlarına yarın açıklık getirecek

Sosyal paylaşım sitesi, Bekir Pakdemirli, Twitter, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli, merak uyandıran paylaşımlarına yarın açıklık getirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli, merak uyandıran paylaşımlarına yarın açıklık getirecek - Son Dakika
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