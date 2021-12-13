Bakan Pakdemirli, merak uyandıran paylaşımlarına yarın açıklık getirecek - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden bir önceki paylaşımında "Nesli tükendi deniliyordu" demişti, merak uyandıran paylaşımına devam eden Bakan Pakdemirli, "Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı" ifadelerine yer vermişti.

"TÜM DETAYLAR YARIN"

Paylaşımına bugün de devam eden Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda, "Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm detaylar yarın saat 10.00'da" ifadelerini kullandı.