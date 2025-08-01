Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı - Son Dakika
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Politika

Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı

Bakan Şimşek\'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
01.08.2025 14:45
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Aydın'dan gelen görüntü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kızdıracak cinsten. İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir toplantı, kamuda israfın boyutlarını gözler önüne serdi. Saat 11.30'da başlayıp yaklaşık 13.00'e kadar devam eden toplantıya katılımcı getiren makam araçlarının önemli bir kısmı, araç içi serinliğini muhafaza etmek için toplantı boyunca kontak kapatmadı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam başkanlığında Aydın İli İstişare Toplantısı yapıldı. Belediye Başkanları, İlçe Kaymakamları ve Sivil Toplum Kurumu temsilcilerinin katıldığı toplantıya, makam sahibi olanlar devletin tahsis ettiği makam araçları ile katılırken, diğer katılımcılar ise kendi özel araçları ile toplantıya iştirak etti.

TASARRUF TEDBİRLERİ HİÇE SAYILDI

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü'nün toplantı salonunda gerçekleştirilen programa katılımcı getiren makam araçlarının kontak kapatmaması, vatandaşları ve gazetecileri şaşırttı. Sivil araçların tamamı hem israfı önlemek hem de boşuna yakıt harcamamak için kontak kapatırken, makam araçlarının tasarruf tedbirlerini hiçe sayması dikkat çekti.

Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı

ARAÇLAR 2,5 SAAT BOYUNCA BOŞA ÇALIŞTI

Başta çalışanların maaşlarını ödeyemeyen Efeler Belediyesi'nin araçları olmak üzere makam araçlarının neredeyse tamamının 2,5 saat boyunca çalışır vaziyette tutulmasına kimsenin müdahale etmemesi de dikkat çekti.

Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı

İçişleri Bakanlığı, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • tolga karabulut:
    BELEŞ HERŞEY ZATEN VATANDAS ÇÖPTEN YİYOR ŞÜKR EDİYOR AZ BİLE YAPIYORLAR MİLLETİN PARASI DENİZ YEMEYEN KERİZ :d 170 8 Yanıtla
    Yusuf Develi:
    Hay ağzına sağlık makarna kafalı vatandaşlar ekmek arası soğan yiyedursun şükretmeye devam 0 0
  • Samet:
    O çakarlı araçlar mide bulandırmaya başladı yine. Bakan olacak bakan sözünü geçiremiyorsa bu sorun vatandaşa yansır haliyle gereğini seçimde yapar. 136 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    niye kızsın ki maliye bakanı. amacı zaten ülkeye zarar vermek 99 22 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Vatandaşın malı deniz yemeyen keriz. 97 8 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    sıcağa dayanamıyorlar.vatandaş ne yapsın 93 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı - Son Dakika
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