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Bakan Şimşek: Kiralarda gerileme başladı - Son Dakika
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Bakan Şimşek: Kiralarda gerileme başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak" dedi.

12.12.2023 - 10:24,  Güncelleme: 11:20
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden kiralarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özellikle büyükşehirlerde kiraların düştüğünü belirten Bakan Şimşek, 2024'te konut arzının daha da artacağına söyledi.

Bakan Şimşek: Kiralarda gerileme başladı

Bakan Şimşek, "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" dedi.

Bakan Şimşek: Kiralarda gerileme başladı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: aydami yok günde ağamm :) Yanıtla 13 0
  • Sevto: Nerede düsmüş acaba Yanıtla 28 0

Mehmet Şimşek, Deprem, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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