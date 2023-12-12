Bakan Şimşek: Kiralarda gerileme başladı

Bahçeli\'den Kurtulmuş\'a "Kürtçe" tepkisi: Böyle bir şey olamaz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden kiralarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özellikle büyükşehirlerde kiraların düştüğünü belirten Bakan Şimşek, 2024'te konut arzının daha da artacağına söyledi.

Bakan Şimşek, "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" dedi.