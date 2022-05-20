Bakan Soylu: "502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü"

-"Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan girmesi engellendi"

-"Biz briket evler yapmaya başladığımızda muhalefet kimin parasıyla yapıyorsunuz diyordu. O zaman maliyetler düşüktü, 57 bin 500 biriket evin yapımını tamamladık"

-"2019 yılından beri İstanbul'a Sığınmacı kabul etmiyoruz. Esenyurt ve Fatih'e başka bir şey yaptık sadece sığınmacı değil yabancı kabul etmiyoruz"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 502 bin sığınmacının gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı.