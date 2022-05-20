Bakan Soylu: "502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü"
-"Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan girmesi engellendi"
-"Biz briket evler yapmaya başladığımızda muhalefet kimin parasıyla yapıyorsunuz diyordu. O zaman maliyetler düşüktü, 57 bin 500 biriket evin yapımını tamamladık"
-"2019 yılından beri İstanbul'a Sığınmacı kabul etmiyoruz. Esenyurt ve Fatih'e başka bir şey yaptık sadece sığınmacı değil yabancı kabul etmiyoruz"
İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 502 bin sığınmacının gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı.
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