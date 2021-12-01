İçişleri Bakanı Soylu GAMER'de Avrupa Konseyi Raportörleri'ni kabul etti - Son Dakika

- İçişleri Bakanı Soylu GAMER'de Avrupa Konseyi Raportörleri'ni kabul etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eş raportörleri Vladimir Prebilic ve David Eray'ı kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eş raportörleri Vladimir Prebilic ve David Eray'ı kabul etti. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleştirildi.