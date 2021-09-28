Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün toplanan Kabine'nin ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan'ın konu başlıkları arasında son günlerde sıklıkla tartışılan ve öğrencilerin parklarda yatmasıyla ciddi şekilde gündeme gelen öğrencilerin barınma meselesi de vardı.

"BUNLAR AYNEN GEZİ PARKI OLAYI NEYSE BUNUN BAŞKA BİR VERSİYONU"

Parklarda yatanların bir kısmının öğrencilikle ilgisi olmadığını söyleyen ve parklardaki protestoyu Gezi Parkı eylemlerinin bir başka versiyonu olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu altını çizerek özellikle vurgulamak istiyorum, son zamanlarda bazı park, bahçe buralardaki bankların üzerinde yatanlar şunu açık ve net söylüyorum, bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre güya sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur" ifadelerini kullanmıştı.

"190 OLAN YURT SAYISINI 774'E ÇIKARDIK"

AK Parti hükümeti döneminde yurt kapasitelerinin artırılmasına ağırlık verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Hükümete geldiğimizde ülkemizde 190 olan yurt sayısını 774'e, 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık. Ayrıca özel yurtlarımızın 300 binin üzerindeki kapasitesi de öğrencilerimizin hizmetindedir. Ülkemiz 1 milyonu aşkın yurt kapasitesiyle bu konuda açık ara birincidir. Bugün 81 ilimizin tamamında güzelim yurt binalarımız öğrencilerimizin hizmetindedir" ifadelerini kullanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 2 BİN 243 KİŞİNİN YALNIZCA 310'U ÖĞRENCİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamaların ardından bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise eylemlere katılan kişilerinin kaçının öğrenci olduğuna dair bilgiler verdi.

24 ilde "Barınamıyoruz" eylemlerine katılan 2 bin 243 kişinin yalnızca 310'unun öğrenci olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor" dedi.