Bakan Soylu: "Hem komşu hem NATO'da müttefik hem de terör destekçisi" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu: "Hem komşu hem NATO'da müttefik hem de terör destekçisi"

01.06.2022 15:40

- Bakan Soylu: "Hem komşu hem NATO'da müttefik hem de terör destekçisi" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ı işaret ederek, "Hem komşu hem NATO'da müttefik hem de terör destekçisi. Cici batı" ifadelerini kullandı.

- Bakan Soylu: "Hem komşu hem NATO'da müttefik hem de terör destekçisi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ı işaret ederek, "Hem komşu hem NATO'da müttefik hem de terör destekçisi. Cici batı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 29 Mayıs'ta Yunanistan Lavrion Kampı'ndan Atina'ya PKK'lıların yürüyüşü başlıklı bir video paylaşarak, "Batı Cephesi bildiğiniz gibi. PKK, Lavrion'dan Atina'ya yürüyor. Yunanistan ile NATO'da birlikteyiz. Bu birliktelikte; Lavrion Kampında PKK/PYD terörist yetiştirmeleri, FETÖ'ye kol kanat germe, söylemimize rağmen ısrar var. Hem komşu hem NATO'da müttefik hem terör destekçisi. Cici batı" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Hem komşu hem NATO'da müttefik hem de terör destekçisi
Bakan Soylu: Hem komşu hem NATO'da müttefik hem de terör destekçisi
Bakan Soylu: Hem komşu hem NATO'da müttefik hem de terör destekçisi
Bakan Soylu: Hem komşu hem NATO'da müttefik hem de terör destekçisi

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
HEM MESANE HEM DE AKCİĞER KANSERİ OLANLARIN YÜZDE 81,2'Sİ SİGARA KULLANIYOR HEM MESANE HEM DE AKCİĞER KANSERİ OLANLARIN YÜZDE 81,2'Sİ SİGARA KULLANIYOR Hem yaralandı hem de ceza yedi Hem yaralandı hem de ceza yedi
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'Hem komşu hem NATO'da müttefik hem de terör destekçisi' - Son Dakika


Son Dakika
21:18 Ailesiyle birlikte pikniğe giden 7 yaşındaki çocuk ortadan kayboldu! 4 saatlik çalışma sonucunda çocuk evinde bulundu
21:16 Sultanbeyli'de 17 yaşındaki genç kıza cinsel istismar iddiasının şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi
21:11 Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı
21:03 Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
20:26 Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
20:24 Büyükçekmece'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 21:37:07. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Soylu: "Hem komşu hem NATO'da müttefik hem de terör destekçisi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement