Bakan Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile görüştü

07.04.2022 01:46

Bakan Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile görüştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciano Lamorgese ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile görüştü

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciano Lamorgese ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Soylu, İtalya ile karşılıklı iş birliği içerisinde çalıştıklarını, suçla mücadele konusunda ve en önemli meselelerinden biri olan kaçak göçmen meselesinde de iş birliği yapıldığını bildirdi. Ayrıca Soylu, ziyareti için mevkidaşı Lamorgese'ye teşekkür etti.

Basına kapalı devam eden görüşmenin ardından ikili, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında da toplantı gerçekleştirdi. Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı sürdü.

Bakan Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile görüştü
Bakan Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile görüştü
Bakan Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile görüştü

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Süleyman Soylu, İtalyan, İtalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile görüştü - Son Dakika


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