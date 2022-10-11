Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Kadıköy'deki bir binada meydana gelen patlamayla ilgili incelemede terör bağlantısı görmediklerini bildirdi.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığındaki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 3 kişinin öldüğü patlamada terör bağlantısı olabileceği ihtimali üzerine başlatılan incelemeye ilişkin soru üzerine Soylu, olay yerinde yapılan inceleme sonucu ilk bilgilere göre patlamanın kaynağının yüzde 70 civarında doğal gaz olduğunun tespit edildiğini hatırlattı.

Bina içindeki incelemede ise doğal gaz kaynaklı patlama olamayacağı sonucuna ulaşıldığını söyleyen Soylu, 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisinin paylaşıldığını anımsattı.

Soylu şöyle devam etti:

"İkisi Özbek kardeşimiz, birisi 8 yaşında. Hemen şöyle bir tezvirat ortaya çıktı, 'Özbekler orada bomba imal ediyorlardı'. Allah'tan korkuları yok. '8 yaşındaki bir çocuk ile 70 yaşlarındaki dedesi bomba imal ediyor.' Bu FETÖ, terör örgütleri, o kadar kirletmeye çalışıyorlar ki. 'Acaba öyle mi?' sorularını hemen zihnimizde oluşturuyorlar."

Patlamayla ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar

Soylu, patlamayla ve yangınla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlara dikkati çekerek, "Zaten ilk paylaşımların önemli bir bölümü, genel paylaşımların dışında yüzde 30'u bot. Hemen bot hesaplar devreye giriyor. FETÖ'nün bot hesapları, terör örgütlerin bot hesapları. Hemen psikolojik harekat başlatıyorlar." diye konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin aldığı son bilgileri paylaşan Soylu, patlamanın olduğu evde yaşayan 1959 doğumlu M.K'nin, yakınları ve akrabalarınca şizofreni hastası olduğunun söylendiğini bildirdi.

"Evde 1 yıldır piroteknik havai fişek malzemesi bulunduğu belirlendi"

Soylu, sol ayağı kesik olan M.K'nin evinin son 1-1,5 ayda ziyaret edenler tarafından çöp eve döndüğünün tespit edildiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Evde birçok metal parçaları, toz halinde bir yıldır piroteknik havai fişek malzemesi, kuru sıkıdan bozma 7.65'lik bir tabanca da bulunduğu belirlendi. 1980 öncesi aşırı sol örgütlerle bir irtibatının da olduğu ama ondan sonra herhangi bir irtibatına herhangi bir şekilde rastlanmadığı tespit edildi. İsviçre'de bir adamı öldürmeden dolayı 2012-2019'da Türkiye'de yakalandığı ve cezaevinde yattığı, ihbar edildiği konusunda aile bireylerini suçladığı bilgisine ulaşıldı."

Elektriğe çok meraklı olan ve tek başına yaşıyan M.K'nin evinin her tarafında elektrik ile metal aksamı bulunduğunu ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Yaptığımız bütün çalışmalarda şu an kadar bir terör bağlantısı göremedik. Yani bir terör örgütüyle irtibat ve iltisak, bir terör örgütüyle irtibat veya iltisakı olan kişilerle bir yakınlaşma göremedik ama soruşturma başsavcılık tarafından yürütülüyor. Dün gece 01.00 itibarıyla 30'a yakın kişinin ifadesi alındı. Yani komşuları, yakınları, en son irtibat kurdukları, kurmadıklarının ifadeleri alındı."

Evdeki oksijen tüpü ve mutfak tüpü patlamanın etkisi artırdı

Soylu, 3 kez patlama olmasının nedeninin evde oksijen ve mutfak tüpünün bulunması olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hem normal tüp patlamış hem de oksijen tüpü patlamış. Çıkan alevin renginden de orada Anadolu Ajansının yakaladığı bir fotoğrafı var. Daha sonra orada ufak bir-iki boru da yakalandı ama bir patlayıcı boru şeklinde değil, iki ucu açık, şöyle küçük şeyler. Bunlar patlama nedeniyle mi bu hale geldi, patlamadan önce mi, sonra mı öyleydi? Onu biliyor değiliz. Biz hemen bakarız acaba bu bir düzenek olarak mı hazırlandı, hazırlanmadı? Ama borunun iki ucu da açık olunca bu ihtimal belki ortadan kalkmış oluyor. Arkadaşlar incelemeyi devam ettiriyorlar."

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığınca olaya ilişkin 80'in üzerindeki bulgudan 60'ına dün akşam saat 17.00 itibarıyla bakıldığını bildiren Soylu, "Soruşturma devam ediyor ama biz şu ana kadar bir terör bağlantısı göremedik." ifadesini kullandı.