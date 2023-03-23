Bakan Soylu, kendisini çeken kameraya isyan etti: Ya çekme, şunu çekme ya - Son Dakika
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Bakan Soylu, kendisini çeken kameraya isyan etti: Ya çekme, şunu çekme ya

23.03.2023 13:18

Sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisini videoya çeken vatandaşa çıkıştı. Soylu, "Ya çekme, şunu çekme ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da aşırı yağışlar nedeniyle 15 Mart'ta gerçekleşen sel felaketinin ardından temizlik ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

KENDİSİNİ ÇEKEN VATANDAŞA TEPKİ GÖSTERDİ

Selin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulunduğu esnada kendisini cep telefonuyla videoya çeken bir vatandaşa tepki gösterdi.

"YA ÇEKME ŞUNU ÇEKME YA"

Vatandaşın kamerayı havaya kaldırarak kendisini çekmek istediğini gören Süleyman Soylu, "Ya çekme, şunu çekme ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz" dedi

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