Bakan Soylu, kriz masasında bilgi aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu, kriz masasında bilgi aldı

28.06.2022 05:15
Bakan Soylu, kriz masasında bilgi aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde geldiği Bartın'da sabah saatlerine kadar sel nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak, kriz masasında değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde geldiği Bartın'da sabah saatlerine kadar sel nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak, kriz masasında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu, beraberinde Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın Valisi Nurtaç Aslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın ile kurum müdürleri ile GAMER merkezinde Bartın'da meydana gelen sel ve taşkınlarla ilgili toplantı yaparak genel bilgi aldı. Oluşturulan kriz masasında gün boyunca yaşanan çalışmalar ve sıkıntılı bölgeler hakkında bilgiler alan Bakan Soylu, daha sonra yapılan planlamalar ölçüsünde kurumlara talimat verdi. - BARTIN

YORUMLAR
500
Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (7) Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (7) Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (6) Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (6)
Kaynak: İHA

İsmail Çataklı, Süleyman Soylu, Bartın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu, kriz masasında bilgi aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
00:01 Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 05:21:46. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Soylu, kriz masasında bilgi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement