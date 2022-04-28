Bakan Soylu'nun müjdesi güvenlik koruyucuları tarafından sevinçle karşılandı - Son Dakika
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Bakan Soylu'nun müjdesi güvenlik koruyucuları tarafından sevinçle karşılandı

28.04.2022 13:26

Bakan Soylu'nun müjdesi güvenlik koruyucuları tarafından sevinçle karşılandıBİNGÖL Bingöl'de Güvenlik Korucularının iftar programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "365 gün içerisinde 5 bin korucu inşallah uzman çavuşluğa geçmiş olacak" müjdesi, güvenlik korucuları camiası içinde...

Bakan Soylu'nun müjdesi güvenlik koruyucuları tarafından sevinçle karşılandı

BİNGÖL Bingöl'de Güvenlik Korucularının iftar programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "365 gün içerisinde 5 bin korucu inşallah uzman çavuşluğa geçmiş olacak" müjdesi, güvenlik korucuları camiası içinde sevinçle karşılandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Bingöl'de Güvenlik Korucuları İftar Programına katıldı. İftar programında güvenlik korucularına müjde veren Bakan Soylu, 5 bin güvenlik korucusunun 1 yıl içinde uzman çavuşluğa geçeceğini söyledi. Bakan Soylu'nun müjdesi güvenlik koruyucuları tarafından sevinçle karşılandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müjdesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Güvenlik korucularımızın iftarı vesilesiyle ilimize gelen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, biz güvenlik korucularına çok önemli müjde açıkladı. En önemlisi bizim için koruculuktan uzman çavuşluğa geçen arkadaşlarımızın daha önce yaş şartı 27 idi, bunu 32'ye çıkardı. Bu vesile ile yaklaşık 5-6 bin arkadaşımız da koruculuktan uzman çavuşluğa geçmenin önü açıldı. Bunlar bizim için son derece önemli bir müjde. Çünkü 5 bin yeni arkadaşımız istihdam edilecek. Şuan da güvenlik korucusu olarak çalışan 5 bin arkadaşımız koruculuktan uzman çavuşluğa geçecek, bu da bizim camiamızı son derece sevindirmiştir. Bu vesile ile önümüzdeki günlerde süreç başlayacak. İlgili düzenlemeler yapıldıktan sonra il jandarmalar aracılığıyla hem korucu başvuruları hem de koruculuktan uzman çavuşluğa geçişlerin başvuruları alınacak" dedi.

Bu kararın ilk defa korucular için uygulandığını aktaran Sözen, "Bu yaş sınırının 27'den 32'ye çıkarılması korucu camiası içinde çok büyük bir sevinçle karşılandı. Jandarma Genel Komutanı'mızın da dediği gibi bu ilk defa korucular için yapılıyor. Normal uzman çavuş alımında yaş yine 27 olarak kalıyor ama koruculuktan uzman çavuşluğa geçen arkadaşlarımız belli bir eğitim altyapıları da olduğu için bu yaş sınırının 32'ye çıkarılması çok fazla sayıda arkadaşımızın bundan yararlanması anlamına geliyor. Çok sevindiler arkadaşlarımız. Biz de onların bu sevinçleri adına Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Jandarma Genel Komutanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Soylu'nun müjdesi güvenlik koruyucuları tarafından sevinçle karşılandı
Bakan Soylu'nun müjdesi güvenlik koruyucuları tarafından sevinçle karşılandı
Bakan Soylu'nun müjdesi güvenlik koruyucuları tarafından sevinçle karşılandı
Bakan Soylu'nun müjdesi güvenlik koruyucuları tarafından sevinçle karşılandı
Bakan Soylu'nun müjdesi güvenlik koruyucuları tarafından sevinçle karşılandı

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Yerel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu'nun müjdesi güvenlik koruyucuları tarafından sevinçle karşılandı - Son Dakika


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