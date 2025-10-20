Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu seçimin ülkelerimiz, bölgemiz ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz, bölgemiz ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Bakan Tekin'den Kıbrıs Seçimlerine Mesaj
