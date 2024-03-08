Bakan Tekin gençlerle türkü söyledi, bayrak törenine katıldı
ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum programı çerçevesinde kent merkezinde cami açılışına katıldı ve okul ziyaretleri yaptı.
İlçe gezilerinin ardından şehir merkezine geçen Bakan Tekin, yapımı yeni biten Hacı Fakirullah Hoca Camii'nde Cuma namazını kıldı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Kayakyolu İlkokulu'nu ziyaret etti. Burada öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Bakan Tekin daha sonra Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesine geçti. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan korosundan, Erzurum türküleri dinleyen Bakan Tekin zaman zaman onlara eşlik etti. Bakan Tekin okulda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen serginin açılışını yaptı ve davetlilerle birlikte eserleri tek tek gezdi. Ardından resim ve heykel atölyelerinde öğrencilerle görüştü, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Tekin, Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerle birlikte bayrak törenine katıldı. Daha sonra Bilim Erzurum'da da Üretken Akademi'de eğitim gören öğrencilere başarı sertifikası verilmesi etkinliğine katılan Bakan Tekin, projeleri öğrencilerden dinledi ve onlarla fotoğraf çekildi.
Son Dakika › Politika › Bakan Tekin gençlerle türkü söyledi, bayrak törenine katıldı - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ile birlikte yapılan açılışta konuştu. Yerlikaya, belediyeciliğin değiştiğini ve 31 Mart akşamı yenilikçi bir belediye ruhunun geri geleceğini belirtti. Tiryaki ise Altındağlı vatandaşlardan destek isteyerek, güvenilir bir belediye başkanının önemine vurgu yaptı ve yüksek oy beklediğini dile getirdi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TOKİ tarafından yapılan 136 deprem konutu, afetzedelere törenle teslim edildi. Törende konuşan yetkililer, devletin hızlı bir şekilde yardım çalışmalarını sürdürdüğünü ve depremzedelerin güvenli yuvalarına kavuşmaları için yanlarında olacaklarını belirtti. Nurdağı Kaymakamı ise emeği geçenlere teşekkür etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, merkezin ilçeye ve mahalleye çok yönlü faydalar sağlayacağını belirtti. Merkezde modern bir pazar yeri, yüzme havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, kafeterya, jimnastik salonu, kütüphane, spor sahaları ve eğitim alanları gibi birçok hizmetin bulunduğunu söyledi. İmamoğlu ayrıca Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ziyaret etti ve Eyüpsultan'da Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Üsküdar'da ise halk buluşması düzenledi ve destek istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beykoz'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Koca, esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve yeni bir hastane müjdesi verdi. Beykoz'a 800 yataklı şehir hastanesi konseptinde bir hastane yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile İstanbul'da gerçekleştirdiği ikili görüşmeleri duyurdu.
AK Parti İstanbul Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dr. Maliki Ejder Batur, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade ettiği şekliyle 'Mahmutbey-Esenyurt, Göztepe-Ataşehir ve Çekmeköy-Sancaktepemetro hatlarını' temelinden itibaren kendisi yapıp, bitirdiğine dair maalesef doğru...
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile İstanbul'da ikili görüşmelerde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?