Bakan Tekin: Hemşeri Dernekleri Toplumumuzun Çimentosu - Son Dakika
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Bakan Tekin: Hemşeri Dernekleri Toplumumuzun Çimentosu

Bakan Tekin: Hemşeri Dernekleri Toplumumuzun Çimentosu
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'da hemşeri derneklerinin toplum için önemini vurguladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İçinde yaşadığımız toplumda, değerleri açısından topluma çimento vazifesi gören sivil toplum örgütlerimiz var. Bunlar içerisinde en güçlü olanları, en dinamik olanları, hemşeri dernekleri olarak bildiğimiz bu yapılardır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Keles Belediye'sini ziyaret etti. Ardından, Keles ilçesinde Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erzurum Yayla Şenliği programına katıldı. Bakan Tekin'e, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti Bursa İl Başkan Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve Bursa protokolü de eşlik etti.

Atlarla gösterinin de yapıldığı etkinlikte konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bugün buraya gelmeden önce Erzurum'daydım. Bütün Erzurum'daki hemşerilerimizin, İçişleri Bakanımızın, AK Parti il başkanımızın bütün Erzurumların size selamını getirdim. İçinde yaşadığımız toplumda, değerleri açısından topluma çimento vazifesi gören Sivil toplum örgütlerimiz var. Bunlar içerisinde en güçlü olanları, en dinamik olanları, hemşeri dernekleri olarak bildiğimiz bu yapılardır. Bu memleket yapıları dediğimiz dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar bunlar hepsinden daha önemlidir. Çünkü buralarda iş yapmak gerçekten çok zordur. Buralarda farklı siyaset ve meslek gruplarından arkadaşlar var. Böyle güzel bir organizasyon inşallah önümüzdeki sene ben de bireysel destek vereyim. Daha güzel ve güçlü bir etkinliği önümüzdeki sene yapalım" dedi.

Konuşmanın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tablo takdim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Tekin: Hemşeri Dernekleri Toplumumuzun Çimentosu - Son Dakika

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