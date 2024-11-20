Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi

Bakan Tekin \'\'laiklik\'\' sözlerine açıklık getirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklik ile ilgili sözleri gündem olmuştu. Bakan Tekin'i söyledikleri nedeniyle eleştiren gazeteci Kübra Par, Bakan'ın sabah saat 9'da kendisini arayarak ''Laiklik tartışmasını ben açmadım'' dediğini aktardı.

20.11.2024 07:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde Batman'da yaptığı laiklik çıkışı tartışmalara yol açmıştı. Bakan Tekin, CHP'den gelen eleştirilere karşın "Sizin anladığınız laiklik şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşı Kur'an'ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu. Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Tekin'in sözlerini gazeteci Kübra Par da "Eğitimde binlerce sorun var iken şimdi CHP ile bu polemiğe girmeye ne gerek var" diyerek eleştirmişti.

TEKİN, KÜBRA PAR'I ARADI

Kübra Par, bu eleştiri sonrasında Bakan Yusuf Tekin'in sabah 9'da kendisini arayarak açıklamalarda bulunduğunu anlattı. Par konuyu gündeme taşıyarak Bakan Yusuf Tekin'in kendisine "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile tüm azınlık gruplarının haklarını güvence altına alan evrensel laiklik anlayışına uygun bir model geliştirdik. CHP milletvekilleri meclis bütçe komisyonunda Türkiye yüzyılı Maarif Modeli'ni laiklik üzerinden eleştirdiler, o konuşmamda bu eleştirilere yanıt verdim, laiklik tartışmasını ben açmadım" dediğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Kübra Par, Politika, Gündem, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle:
    BAKANIM AÇIKLAMA YAPMAMA GEREK YOK SEN DOĞRUSUNU SÖYLEDİN 18 37 Yanıtla
  • Ömer Kestek:
    Türkiye Cumhuriyeti Devleti Laiktir Laik kalacaktır 18 5 Yanıtla
  • ayhan kından:
    Laiklikten bunu anliyorsa bakan daha cook cahil yetisir bu ulkede 13 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:14 Bakan Tekin ’’laiklik’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
20:17 Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
09:53 Fenerbahçe, Al-Nassr’ın teklifini reddetti Fenerbahçe, Al-Nassr'ın teklifini reddetti
09:36 İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor Başrol oyuncusunun ’’Eskort’’ çıkışı şaşırttı İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun ''Eskort'' çıkışı şaşırttı
09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:18 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
09:18 Ünlü şarkıcı Gülşen’in zor anları Sahnede şarkıya devam edemedi Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
09:18 Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
09:12 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 07:50:55. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.