Bakan Tekin: Vakıflar Medeniyetimizin Yapısı - Son Dakika
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Politika

Bakan Tekin: Vakıflar Medeniyetimizin Yapısı

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, vakıfların sivil toplumu inşa eden önemli bir yapı olduğunu vurguladı.

19.02.2025 22:06
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Bakan Tekin: "Vakıflar bizim medeniyetimizin inşa ettiği bir yapı"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bugün sivil toplum örgütü diye tanımladığınız genel çerçevenin içerisinde vakıflar bizim medeniyetimizin inşa ettiği bir yapı. Bizde de bu anlamda 6 bin civarında vakıf, bunların 3 bin 200 civarında tüzüğünde eğitim ile ilgili faaliyet yapmak var" dedi.

Milli Eğitim Vakfı'nın 44. Yıl Dönümü, Ankara'da kutlandı. Programa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı konuşmada, "Vakfa, Milli Eğitim Bakanı olarak tüm faaliyetlerinde destek olmak. Vakıf yönetiminin yanında olmak taahhüdümü huzurlarınızda ifade etmek üzere huzurlarınızdayım. Bakanlık olarak, vakfımız ile beraber hareket edeceğiz ve bütün çalışmalarımızda onların yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"Kamusal hizmetleri yerine getirmek üzere her medeniyet kendine ait mekanizmalar icat etmiş"

Bakan Tekin, "Hepimizin bildiği gibi devlet bir kurum olarak ortaya çıkmaya başladıktan itibaren kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi noktasında devletin bu hizmetleri yerine getiremediği durumlarda devlet adına kamusal hizmetleri ve sorumlulukları yerine getirmek üzere her medeniyet kendine ait mekanizmalar icat etmiş. Dünyanın başka ülkelerine gittiğinizde başka isimlerle, tanımlamalarla bu tür yapıları görebiliyoruz" diye konuştu.

"Vakıflar bizim medeniyetimizin inşa ettiği bir yapı"

Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün sivil toplum örgütü diye tanımladığınız genel çerçevenin içerisinde vakıflar bizim medeniyetimizin inşa ettiği bir yapı. Bizde de bu anlamda 6 bin civarında vakıf, bunların 3 bin 200 civarında tüzüğünde eğitim ile ilgili faaliyet yapmak var. Bu şu anlama geliyor. Milli Eğitim Bakanlığının 3 bin 200 tane destekçisi olabilecek, kendisine kamusal sorumlulukları yerine getirmek noktasında yardım talebinde bulunabileceğimiz bize destek olabilecek 3 bin 200 tane paydaşımız var demektir. Bu bir bakanlık için oldukça büyük bir zenginlik. Bu bütün vakıflara bize verecekleri destek için teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Tekin: Vakıflar Medeniyetimizin Yapısı - Son Dakika

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