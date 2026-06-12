Bakan Tekin: Yeni Bir Eğitim Süreci Başlatıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bizi bir arada tutacak, milli ve manevi değerlerimizin çocuklarımız tarafından içselleştirilmesi için yepyeni bir süreç başlattık. Bir avuç muhalefetin ne dediği belli olmayan eleştirilerinden asla korkmadım." dedi.

Bakan Tekin, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, muhalefetin kendisine yönelik eleştirilerini dinlemediğini söyledi.

CHP'lilerin, kendisinin her konuştuğunda çok kızdığını ifade eden Tekin, "Karşılaştığımızda da bana 'Seni heyecanla bekliyoruz, sana cevap verelim, seni dinliyoruz' diyorlar. Dinliyorlar sağ olsunlar, Allah razı olsun. Ben de onlara 'Beni iyi dinleyin, sizinle ilgili güzel analizler yapacağım' dedim. Çünkü ben siyaset bilimciyim. Ne söyledikleriyle de ilgilenmeden Anadolu'yu il il geziyorum. Vatandaşlarımız, milletimiz bizden ne istiyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu yönde biz onu yapacağız." diye konuştu.

Bakan Tekin, Ekrem İmamoğlu'na bundan 3 yıl önce şöyle bir soru sorduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Demiştim ki 1980'li yılların sonunda, Türkiye henüz darbe ortamından yeni çıkmışken ve özel okullaşmanın yaygın olmadığı bir dönemde, Trabzon'da bir özel okul açılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam şirketin adı İmamoğlu AŞ. Kurucuları arasında hem Ekrem İmamoğlu hem de Hasan İmamoğlu var. Bu şirket ne yapıyor? Dikkat edin, 1980'li yılların sonunda kurulan bir şirketten bahsediyorum. Bu şirket, Türkiye'deki ilk FETÖ özel okullarından biri olduğu belirtilen Gülbahar Hatun Koleji'ni açıyor. Ben bunu söyledim ve buna cevap verin dedim. Aradan 3 yıl geçtikten sonra bana bunun bir yalan olduğu yönünde cevap vermiş. Benim de aklıma Temel'in fıkrası geldi."

Tekin, siyasetin her noktasında bulunduğunu belirterek, 13 yaşından beri siyasetin içerisinde olduğuna dikkati çekti.

Bayrak ve afiş astığını, direklere çıktığını anlatan Tekin, "Siyasi toplantılarda konuşmalar yaptık. Bugün kısmet oldu buradayız ama benim açımdan dinleyici olarak oturmakla burada konuşmanın hiçbir farkı yok. Sadece sorumluluğumuz artıyor. Allah'a her gün dua ediyorum. 'Allah'ım bana güvenen insanların güvenini boşa çıkartacak işleri yaptırma' diye." ifadelerini kullandı.

"Anadolu sahada yaptığımız şeylere sahip çıkıyor"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değinen Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bizi bir arada tutacak, milli ve manevi değerlerimizin çocuklarımız tarafından içselleştirilmesi için yepyeni bir süreç başlattık. Bir avuç muhalefetin ne dediği belli olmayan eleştirilerinden asla korkmadım. Çünkü Anadolu sahada yaptığımız şeylere sahip çıkıyor. Ramazan ayında bunu gördük. Türkiye'de çocukluğumdan beri ilk defa bu kadar canlı bir ramazan ayı yaşadık. Bu ramazan ayını bize yaşatan öğretmenlerimize, idarecilerimize, sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyorum."

Konuşmasının ardından partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, daha sonra Çamlık Milli Parkı'nda "Gençlik ile Kahve Buluşması" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.