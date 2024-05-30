Bakan Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu

Bakan Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, hakim ve savcıların uygunsuz davranışlardan kaçınması gerektiğini belirterek, kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatıldığını ve ilgilinin görevine son verildiğini açıkladı.

30.05.2024 12:36
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X üzerinde yaptığı paylaşımda İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu - Son Dakika
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