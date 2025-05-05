Bakan Tunç Romanya'da Temaslarda Bulunacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6-7 Mayıs tarihlerinde Romanya'da çeşitli temaslarda bulunacak.

Bakan Yılmaz Tunç, resmi ziyarette bulunacağı Romanya'da 6 Mayıs Salı günü mevkidaşı Radu Marinescu ile bir görüşme gerçekleştirecek. Adalet Bakanlığı bürokratlarının da katılacağı Romanya ziyareti kapsamında heyetler arası görüşmeler de yapılacak. Görüşmelerde cezai konularda uluslararası adli işbirliği, karşılıklı adli yardımlaşma, hükümlülerin nakli, suçluların iadesi, yargı sisteminin dijitalleşmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor. Bakan Yılmaz Tunç, programının ikinci gününde Uluslararası Maarif Okulunu ziyaret edecek. - ANKARA