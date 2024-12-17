Bakan Tunç\'tan, \'17-25 Aralık\' açıklaması

Politika

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 17-25 Aralık sürecinin 11'inci yılında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vesayetçi zihniyetin kalıntılarıyla, hain terör örgütleriyle, ülkemize pranga vurmak isteyen şer odaklarıyla mücadelemizi, 22 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Kirli emeller peşinde koşanlara asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Bakan Tunç, 17-25 Aralık olaylarının 11'inci yılında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur, olamaz. Türkiye tehditle, sinsi tuzaklarla, kirli oyunlarla hizaya sokulacak, boyun eğdirilecek ülke değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki ülkemizin büyümesini ve güçlenmesini hazmedemeyen vesayet odaklarının, kirli zihniyetin, şer güçlerin hain operasyonlarından biri de 17-25 Aralık darbe girişimidir. Ülkemizin önünü her 10 yılda bir darbelerle kesen vesayetçi zihniyet; kapatma davası, 367 krizi, e-muhtıra, MİT kumpası, Gezi olaylarıyla ulaşamadıkları karanlık emellerine, devletin içine sinsice yuvalanan FETÖ eliyle emniyet ve yargı üzerinden ulaşmak istemiştir. 17-25 Aralık'ta sahte delillerle anayasal düzenimizi ve demokratik kazanımlarımızı hedef alan bu hain girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve aziz milletimizin liderine duyduğu sarsılmaz güvenle boşa çıkardık. 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminde olduğu gibi hiçbir zaman milli irade bayrağını yere düşürmedik" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Kirli emeller peşinde koşanlara asla fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vesayetçi zihniyetin kalıntılarıyla, hain terör örgütleriyle, ülkemize pranga vurmak isteyen şer odaklarıyla mücadelemizi, 22 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Kirli emeller peşinde koşanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Demokrasimizin standartlarını yükseltmeye, temel hak ve özgürlükleri koruyarak güçlendirmeye, hukukun üstünlüğünü esas alarak adaletin tecellisi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İç cephemizi tahkim ederek milletimizden aldığımız güçle ülkemizi daha huzurlu bir geleceğe taşıyacağız" açıklamasında bulundu.