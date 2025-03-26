Bakan Tunç'tan Boykot ve Gazeteci Tutuklamaları Üzerine Açıklamalar

Bakan Tunç: "Boykot çağrısı çok yanlış bir politika. Bu ülkenin şirketleriyle ilgili isimlerin orada tek tek sayılması ve boykota davet edilmesi doğru değil"

-"Gazetecilerin tutuklanmasını hiç kimse istemez ama orada gazeteci olarak bulunup şiddet eylemine katılmışsa o zaman da tabii ki yargı dosyasındaki durum nedir onu bizim bilmemiz mümkün değil"

- "Kartalkaya ile ilgili olarak İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan uzman bilirkişi heyetinin raporu savcılığa sunuldu. Sunulduktan sonra sayın Özel hiçbir beyanda bulunmadı. Öncesinde imzasız bir metin üzerinden birtakım dezenformasyonlar yaptı. Acılar üzerinden polemik yapılmaz"

-"Birilerini kurtarmak pahasına belediye ve itfaiye ile ilgili sorumluluğun olmaması yönünde bir görüşü vardı başından beri. Özellikle bir dezenformasyona girişti. Acılar üzerinden istismar yaptı"

-"Rapor geldikten sonra bakıyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel sus pus. Çünkü biz orada ilke olarak şunu dedik; ucu nereye dokunursa dokunsun 78 canın hesabı yargı önünde mutlaka sorulacak"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.