Bakan Tunç'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Galant'a Dair Tutuklama Emrine Destek - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Galant'a Dair Tutuklama Emrine Destek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin, Filistin'de akan kanın durması ve soykırımın son bulması için gecikmiş ancak olumlu bir karar olduğunu belirtti. Tunç, İsrail'in yıllardır Filistin topraklarını ihlal ettiğini ve insan haklarını yok saydığını vurgulayarak, uluslararası camianın hareket geçmesi gerektiğini ifade etti.

21.11.2024 17:50
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkarması, Filistin'de akan kanın durması ve yapılan soykırımın son bulması için gecikmiş ancak olumlu bir karardır" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında çıkan tutuklama emrinin Filistin'de akan kanın durması ve yapılan soykırımın son bulması için gecikmiş ancak olumlu bir karar olduğunu kaydetti. Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze başta olmak üzere Filistin'in birçok bölgesinde uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını, insan haklarının yok sayıldığını dile getiren Bakan Tunç, " Bebek, çocuk, kadın demeden masum Filistinli kardeşlerimizi hedef alarak hayattan koparan, binlerce Filistinliyi yaralayan, milyonlarca Filistinliyi ise sistematik olarak göçe zorlayan barbar İsrailli yetkililer, işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır. Demokrasi ve insan haklarına inanan ülkeler ve uluslararası mekanizmalar ivedilikle harekete geçmeli, bebek katillerinin hak ettiği cezayı almaları için gereğini yapmalıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak daima işgalci İsrail'in adaletsizliklerini, yaptığı soykırımı, insanlık suçlarını gündemde tutmaya devam edecek, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında yanında olacağız. Filistin halkının kendi ülkelerinde özgürce ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması için her alandaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Tunç'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Galant'a Dair Tutuklama Emrine Destek - Son Dakika

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