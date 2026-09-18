Bakan Uraloğlu: "2 bin 820 metre uzunluğundaki yeni pistle toplam pist sayısı 6’ya yükseldi"

İstanbul Havalimanı'nın 2 bin 820 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip 4'üncü ana pisti düzenlenen törenle hizmete açıldı. İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olma özelliğini taşıyan yeni pistle havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Küresel hava ulaşımında dünya lideri konumundaki İstanbul Havalimanımızın dördüncü pistini devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İstanbul Havalimanı'nın havacılık altyapısını güçlendirecek 4'üncü ana pistinin açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınan yeni pist, havalimanında daha önce kullanılan kuzey-güney doğrultusundaki pistlerden farklı olarak doğu-batı ekseninde inşa edildi.

Beton olarak inşa edilen yeni pist 2 bin 820 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip. 4'üncü ana pistin devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'ndaki 3 ana ve 2 yedek piste yeni pist de eklenerek toplam pist sayısı 6'ya ulaştı.

"Tarihi bir başarıya imza atıyoruz"

Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ve şimdi huzurlarınızda, küresel hava ulaşımında dünya lideri konumundaki İstanbul Havalimanımızın dördüncü pistini devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, halihazırda kuzey-güney doğrultusunda bulunan üç ana pistle hizmet veren havalimanımızda, 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki doğu-batı yönlü pisti devreye alarak tarihi bir başarıya imza atıyoruz" dedi.

"İstanbul'un küresel havacılıktaki iddiasını daha da yükseğe taşıyacak"

Yeni pistin İstanbul Havalimanı'nın gelişimindeki önemine dikkat çeken Uraloğlu, "Doğu-batı yönünde inşa edilen dördüncü pistimiz, bu gelişim sürecinin en güncel aşamasını oluşturacak. Yeni pistimiz, İstanbul'un küresel havacılıktaki iddiasını daha da yükseğe taşıyacak, ülkemizin bayrağını gökyüzünde daha güçlü bir şekilde dalgalandıracak ve metropolümüzün kapılarını çok daha geniş ufuklara açacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeni pistin özellikle iç hat ve doğu yönlü uçuşlarda taksi süreleri ile uçakların havada bekleme sürelerinin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Pist, farklı hava şartlarında operasyonel esnekliği artıracak ve hangar alanlarına yakın konumu sayesinde genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak.

110'un üzerinde hava yolu, 340'tan fazla destinasyon

İstanbul Havalimanı, 110'un üzerinde hava yolu şirketiyle yapılan iş birlikleri kapsamında 340'tan fazla destinasyona bağlantı sağlıyor. Havalimanında Nisan 2025'te Avrupa'da ilk kez üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabilmesine imkan sağlayan Üçlü Bağımsız Paralel Pist Operasyonu da başlatılmıştı.

"Daha büyük hedeflere yürümeyi kendimize görev addediyoruz"

Uraloğlu konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Cumhurbaşkanım, güçlü liderliğinizle Türkiye Yüzyılı'nda yatırımlarımızı ve eserlerimizi bir bir milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Sizin bu kararlı duruşunuz ve durmak bilmeyen çalışma azminiz bizlere de ilham kaynağı oluyor. Daha büyük hedeflere yürümeyi kendimize görev addediyoruz" dedi.

Yeni pistin hizmete alınmasıyla İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesinin, esnekliğinin ve uçuş trafiğini yönetme kabiliyetinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.