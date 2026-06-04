Bakan Uraloğlu: "7 Haziran akşamı gözümüz kulağımız Tekke\'de olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Gümüşhane'de AK Parti teşkilatıyla bir araya gelerek Yerel Yönetimler Gündemli İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Gümüşhane'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk olarak AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Uraloğlu, daha sonra Yerel Yönetimler Gündemli İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme alanında hayata geçirdiği projeler hakkında değerlendirmelerde bulunurken, Gümüşhane'de devam eden yatırımlar ve Tekke beldesinde yapılacak seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Gümüşhane'nin ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda yaklaşık 105 milyar liralık yatırım yapıldığını belirterek, devam eden karayolu ve havalimanı projelerinin de planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

"7 Haziran akşamı gözümüz kulağımız Tekke'de olacak"

7 Haziran tarihinde Gümüşhane'nin Tekke beldesinde yapılacak seçim ve Türksat 7A uydusu ile ilgili yapılan çalışmalardan bahseden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı hizmete aldık ve uydu ihracatçısı ülkeler kategorisine girdik. Şimdi Türksat 7A için kolları sıvadık; inşallah onu da yine sizlerin yetiştirdiği mühendis evlatlarımızla beraber, Allah'ın izniyle üreteceğiz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, refahını yükseltecek projelere Allah'ın izniyle hep beraberce devam edeceğiz. Biliyorsunuz 7 Haziran'da Gümüşhane'nin Tekke beldesinde de seçimlerimiz olacak. Toplamda Türkiye genelinde 6 yerleşim yerinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri yapılacak. Bu seçimlerde Tekke'de Cumhur İttifakı olarak adayımız; mevcut belediye başkan vekilimiz, değerli kardeşimiz, değerli dava arkadaşımız Sayın Kemalettin Demirkıran'dır. Kemalettin Bey, Gümüşhane'mizin, Tekke'mizin yetiştirdiği evlatlardan birisidir ve bizim de dava arkadaşımızdır. Burada doğdu, burada büyüdü ve memuriyete başladı. Yaptığı hizmetlerle Gümüşhanelilerin saygısını, sevgisini ve güvenini kazandı. Bizler Cumhur İttifakı çatısı altında, ülkemizin birliğinin ve beraberliğinin teminatı olan büyük bir anlayışla yol yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli'nin devlet adamlığı duruşuyla ve onların dava arkadaşları olarak bu millete hizmet etmenin gayretini ve gururunu yaşıyoruz. Hem Gümüşhane'de hem de Tekke'de bugüne kadar ortaya koyduğumuz hizmetlere hız kesmeden devam edeceğiz. Türkiye'de Cumhur İttifakı teşkilatlarımız güçlü bir şekilde sahadadır. 7 Haziran akşamı da hep birlikte inşallah 'Bugün kazanan Tekke oldu' diyeceğiz. Gözümüz, kulağımız Allah'ın izniyle burada olacak" dedi.

"Gümüşhane'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 105 milyar TL'lik yatırım yapıldı"

Bölgede yapılan yol ve tünel çalışmaları ilgili de bilgiler veren Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Gümüşhane'mizin ulaşım ve iletişim altyapısına da büyük önem veriyoruz. Son 24 yıl içerisinde Gümüşhane'nin ulaştırma ve iletişim altyapısına yaklaşık 105 milyar liralık yatırımı hayata geçirdik. 105 milyar lira gerçekten çok çok kıymetli bir rakamdır. Bölünmüş yolumuzu 131 kilometreye, sıcak asfaltımızı ise 148 kilometreye çıkardık. Bakın; içerisinde 14,5 kilometre uzunluğunda Avrupa'nın en büyük çift tüplü tünelini de barındıran Gümüşhane-Trabzon yolu başta olmak üzere Gümüşhane çevre yolu, Köstere-Gümüşhane yolu ve Şiran şehir geçişi gibi birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Trabzon'dan Aşkale'ye uzanan 246 kilometrelik bölünmüş yol standardındaki projemizin; Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Aşkale aksında, Kop ve Vauk tünelleri hariç 226 kilometresi bitti. Yani yaklaşık 20 kilometrelik bir eksiğimiz kaldığını söyleyebilirim. Bu yol; Trabzon başta olmak üzere tüm Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile birlikte İran transit yoluna bağlamasıyla çok önemli, uluslararası bir güzergah konumundadır" diye konuştu.

"Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nı yıl bitmeden açacağız"

Üst yapı çalışmalarının sürdüğü Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ile ilgili de konuşan Bakan Uraloğlu, "Bu aks üzerinde sizlerin yakından takip ettiği 6,5 kilometrelik Kop Tüneli ve onun öncesinde Gümüşhane ile Bayburt arasında yer alan 7.480 metrelik iki adet Vauk Tüneli'nde de çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor. Zaten bu ikisini bitirdiğimizde bölünmüş yolu kesintisiz olarak Erzurum'a kadar bağlamış olacağız. Bu tüneller tamamlandığında ise Trabzon-Erzurum yolumuzu 32 kilometre kısaltarak 278 kilometreden 246 kilometreye düşüreceğiz; böylece seyahat süresinden de 50 dakikalık bir tasarruf sağlayacağımızı belirtmek isterim. Özellikle kış aylarında Vauk Geçidi ve Kop Geçidi'ndeki kar, buzlanma ve yoğun tipi nedeniyle büyük zorluklar yaşanan bu güzergahta hemşerilerimiz ve misafirlerimiz çok daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkanına sahip olacak. Özellikle ağır tonajlı araçlar kış şartlarında büyük bir nefes alacaklardır. Yıllarca hizmetten mahrum bırakılan bu güzel ve bereketli toprakların ve burada yaşayan çalışkan, mert insanların umutlarını, hayallerini yeniden filizlendiren; hem Bayburt'a hem de Gümüşhane'ye hizmet sunacak 2 milyon yolcu kapasiteli Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda da inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Öğleden sonra da bütün arkadaşlarımızla beraber orada incelemelerde bulunacağız. Altyapısını tamamladık, üstyapı çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden bu projeyi açarak sizlerin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE