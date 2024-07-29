Bakan Uraloğlu: Çeşmeli-Kızkalesi otoyolu 7 tünel, 5 viyadükten oluşuyor - Son Dakika
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Politika

Bakan Uraloğlu: Çeşmeli-Kızkalesi otoyolu 7 tünel, 5 viyadükten oluşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Çeşmeli-Kızkalesi otoyol projesi hakkında konuşarak, 42 kilometrelik ana gövdenin 7 tünel ve 5 viyadükten oluştuğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, projenin tamamlandığında 2,5 saat süren trafiğin 20 dakikaya düşeceğini ve 3 yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

29.07.2024 21:53
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Bakan Uraloğlu: "Çeşmeli- Kızkalesi otoyolu 7 tünel, 5 viyadükten oluşuyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"42 kilometre ana gövde, 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 53 kilometrelik bir yol"

"2,5 saat süren trafiği 18, bilemediniz 20 dakikalarda geçebileceğiz. 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz"

MERSİN - Mersin-Çeşmeli-Kızkalesi otoyol projesi ile ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "42 kilometrelik ana gövdenin yaklaşık 12,5 kilometresi 7 tane tünelden, 5 tane viyadükten oluşuyor. 2,5 saat süren trafiği 18, bilemediniz 20 dakikalarda geçebileceğiz. 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Ali Hamza Pehlivan ve beraberindeki heyetle birlikte Erdemli-Çeşmeli-Kızkalesi otoyolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, açıklamada bulundu. Mersin-Çeşmeli-Kızkalesi otoyolunun yaklaşık 10'uncu kilometresinde bulunduklarını aktaran Bakan Uraloğlu, "Hemen arkamdaki sahada yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor. Burası aynı zamanda hem şantiye sahası hem otoyol hizmet tesisi olacak. 42 kilometre ana gövde, 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 53 kilometrelik bir yol. Bizim trafiğimizin en çok sıkıştığı Kızkalesi'ne kadar olan kesimi bu projeyle inşallah çözmüş olacağız" diye konuştu.

"7 tünel, 5 tane viyadükten oluşuyor"

Sakin olduğu günlerde 35 bin, yoğun olduğu günlerde ise 70 bin araçlık bir trafiği konuştuklarına değinen Bakan Uraloğlu, "Bu da yolun artık hizmet seviyesinin iyice düştüğü anlamına geliyor. 2,5 saatlik bir seyahat süresini 45 kilometrelik bir mesafenin 2,5 saatte geçildiği bir kesimi konuşuyoruz. Tabii burası kıymetli arazilerin, seraların olduğu bir kesim. İğneyle kuyu kazarak tabiri caizse projelendirdiğimiz bir kesim. 42 kilometrelik ana gövdenin yaklaşık 12,5 kilometresi 7 tane tünelden, 5 tane viyadükten oluşuyor. Yani nereden bakarsanız yüzde 30'a yakını tünel ve viyadüklerden oluşan, standardı yüksek, 3 gidiş 3 geliş olmak üzere projelendirdiğimiz bir yol" ifadelerini kullandı.

Bittiğinde seyahat süresi 20 dakikaya düşecek

Uraloğlu, "Bittiğinde burada biraz önce bahsettiğimiz 2,5 saat süren trafiği 18, bilemediniz 20 dakikalarda geçebileceğiz. Bölgemizin, Mersin'imizin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir proje. Aynı şekilde yine turizmine, özellikle Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanımızın açılmasından sonra çok daha hızla gelişebilecek olan bir projeden bahsediyoruz. Makine seslerini duyuyorsunuz. Şu anda sahada 204 makinemiz var. Yaklaşık bin 330 personelimiz var. İnşallah bundan sonra hızlanarak makine sayımız 300'ün üzerine çıkacak, hatta 500'lere yaklaşacak. Buradaki tabii koruma alanları var. Vatandaşlarımızın tarım arazileri var. Onlardaki bütün hassasiyetlere de dikkat ediyoruz. Hızlı bir şekilde sahaya yayıldık. Şu anda sadece yüzde 61 kapasiteyle çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bunu yüzde 90, yüzde 100'lere de yaklaştırarak burayı kısa sürede inşallah bitirmiş olacağız. Önümüze bir mani çıkmasa 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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