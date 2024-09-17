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Politika

Yeni Anayasa Çalışmaları Başlıyor

Yeni Anayasa Çalışmaları Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yeni yasama döneminde bir yeni anayasa yapılması süreci Türkiye'de şüphesiz gündem olacak.

17.09.2024 20:07  Güncelleme: 20:11
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yeni yasama döneminde bir yeni anayasa yapılması süreci Türkiye'de şüphesiz gündem olacak. Çünkü darbelerin döneminde yapılan anayasamızın biz artık yetmediğini düşünüyoruz. Bu anlamda da inşallah bu çalışmaları yürütmüş olacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, Samsun'daki temaslarının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda Sivil Toplum Kuruluşları, İş Dünyası ile Buluşma ve Basın Toplantısı düzenledi. Bakan Uraloğlu burada iş insanlarıyla yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"Darbelerin döneminde yapılan anayasamızın biz artık yetmediğini düşünüyoruz"

Yeni yasama döneminde yeni anayasa yapımı süreci yaşanacağını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ekim'den itibaren de yine Türkiye'nin kuşatıcı, kapsayıcı, yeni bir heyecan getirecek kongre sürecini de başlatmış olacağız. Ayrıca yine yeni yasama döneminde bir yeni anayasa yapılması süreci Türkiye'de şüphesiz gündem olacak. Çünkü darbelerin döneminde yapılan anayasamızın biz artık yetmediğini düşünüyoruz. Bu anlamda da inşallah bu çalışmaları yürütmüş olacağız. Ben cani gönülden inanıyorum ki yeni anayasada da yine sizlerle beraber görüş alışverişinde bulunup vatandaşımızın, STK'larımızın, iş insanlarımızın ne dediğine mutlaka bakacağız" diye konuştu.

Taşımacılık istatistikleri

Hava, kara ve denizyolu taşımacılığı istatistikleri hakkında bilgiler veren Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Biz bu yatırımlarla bakın sadece 2023 yılında demir yollarında 27,1 milyon ton yük taşıdık. Hava yolunda 4 milyon 447 bin ton yük trafiği yine gerçekleştirdik. 217 limanımızda elleçlenen yük miktarı 521 milyon ton. Yine elleçlenen konteyner miktarı ise 12 milyon 566 bin tüy olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 8 ayında demir yollarında yaklaşık 17,5 milyon ton, bu miktarın 7 milyon 842 bin tonu ise sadece iltisak haklarımızda Samsun'da da talep edilen ve bizim de inşallah yaptığımız yapacağımız hatlarda biz bunları taşıdık. Limanlarımızda yine 356 milyon bir rakam gerçekleşti. Geçen senenin yüzde 10 üzerinde olduğunu bu vesileyle söyleyebilirim. Dolayısıyla biz bu çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Zengezur Koridoru, tüm Anadolu'yu baştan başa kat edecek"

İhracatı daha da arttırmak için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Bakanlık olarak ihracatımızı artırmak istiyoruz. Alternatif demir yollarını hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Azerbaycan'dan gelecek olan Zengezur koridorudur. Bu esasında bütün Anadolu'yu baştan başa kat edecek ve yine biraz önce bahsettiğimiz Ankara-Samsun Hızlı Treniyle de Samsun Limanı'na bağlanacak olan bir hattır. Aynı şekilde Basra Körfezi'nden başlayıp Faw Limanı'ndan başlayıp bin 200 kilometrede ülkemize gelecek olan demir yolu da ülkemizi bir taraftan kat edecek. Aynı şekilde Sivas üzerinden bu demiryolu da yine Samsun'a bağlanmış olacak. Bütün ülkemizin Ege'sine, Akdeniz'ine ve Kapıkule sınır kapısına kadar bağlanmış olacak. Biz bu koridorlarla beraber ticaretimizi de geliştireceğiz, üretimimizi de geliştireceğiz. Oralarda organize sanayi bölgelerinin kurulmasına biz vesile olmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve iş insanları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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