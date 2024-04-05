Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanının yeni pist inşaatında işçiler ile iftar açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanının yeni pist inşaatında işçiler ile iftar açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Esenboğa Havalimanı için inşa edilen 3'üncü yeni pistin şantiyesinde çalışan işçilerle iftar açtı. Bakan Uraloğlu, iftarın ardından Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.

05.04.2024 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanının yeni pist inşaatında işçiler ile iftar açtı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Esenboğa Havalimanı için inşa edilen 3'üncü yeni pistin şantiyesinde çalışan işçilerle iftar açtı.

Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanındaki yeni pist şantiyesinde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, burada şantiye çalışanlarıyla birlikte iftarını açtı. Uraloğlu, iftarının ardından burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli projelerinde yer alan işçiler ile iftar açmaktan dolayı mutlu hissettiğini ifade etti.

Seçimden sonra planlı iftar programlarının olmasına rağmen işçilerle beraber iftar açmak istediğini dile getiren Bakan Uraloğlu, "İşçi kardeşlerimizle bir iftar yapabiliriz diye bir bakın dedim. Tabii hemen aklımıza bu Esenboğa Havalimanı'ndaki şantiyemiz geldi. Dolayısıyla bu akşam sizin sofranıza misafir olduk. İnşallah sizin sofranızın ve ramazanın bereketini, sevabını burada nasibimiz kadar almış oluruz" şeklinde konuştu.

İşçilere yaptıkları işin kıymetli olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Ülkemiz çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Özellikle havacılık noktasında hızlı adımlar attık. Birçok iş yaptık ama başkent Ankara'mızda ihtiyaçlarımız vardı. O ihtiyaçlarımızı giderme noktasında bizde ne yapmamız gerektiğini planladık. Ankara'ya 3'üncü pistimiz gerekiyordu. Ankara'ya yeni terminal binaları gerekiyordu. Yangınla ilgili birilerimizi konuşturacağız yerler gerekiyordu. Taksi yolu gerekiyordu. Bunlarla ilgili 2023 yılında süreç başlattık" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, iftarın ardından Esenboğa Havalimanında yer alan Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti. Uraloğlu, burada Devlet Hava Meydanları İşletmesi personelleri ile sohbet etti.

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Esenboğa Havalimanı, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanının yeni pist inşaatında işçiler ile iftar açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe Göreve Başladı
    23:08 Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe Göreve Başladı

    Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, devir teslim töreninin ardından görevine başladı. Bahçetepe, ilçeyi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için mücadele edeceğini belirtti.

  • Şile'nin yeni Belediye Başkanı göreve başladı
    23:08 Şile'nin yeni Belediye Başkanı göreve başladı

    Şile'nin yeni Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, mazbatasını alarak göreve başladı. Başkan Kabadayı, Şile Belediye Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap etti ve Şile'nin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışacaklarını söyledi.

  • Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun Mazbatasını Aldı
    23:06 Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun Mazbatasını Aldı

    Sultangazi'de yeniden belediye başkanı seçilen Abdurrahman Dursun, mazbatasını aldı. Dursun, görev süresi boyunca her kesime eşit hizmet ulaştırmak için çaba göstereceğini belirtti.

  • Bursa'da binlerce kişi Kadir Gecesi'nde Ulu Camii'ne akın etti
    23:05 Bursa'da binlerce kişi Kadir Gecesi'nde Ulu Camii'ne akın etti

    Bursa'da bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde binlerce kişi Ulu Camii'ne akın etti. Kadir Gecesi münasebetiyle on binlerce vatandaş Ulu Cami'ye sığmadı. Cami avlularında ve çevresinde dualarla Kadir Gecesi'ni idrak eden genç, yaşlı, çocuk binlerce vatandaş, geç saatlere kadar ibadetlerini gerçekleştirdi.

  • Bilecik Belediyesi İftar Yemeği Düzenledi
    23:03 Bilecik Belediyesi İftar Yemeği Düzenledi

    Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde binlerce kişi bir araya geldi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşlarla selamlaşarak, ramazanın güzelliklerini paylaştı.


21:52 İliç’teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı İliç'teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
21:00 Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı
20:59 Mazbata töreninde kavga MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’ne kafa atıp burnunu kırdı Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı
19:37 Beşiktaş’taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı Beşiktaş'taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
18:07 Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
22:24 DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı
21:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’daki yangınla ilgili olayın peşindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki yangınla ilgili olayın peşindeyiz
20:48 BAT sigara grubuna zam yapıldı En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu BAT sigara grubuna zam yapıldı! En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu
18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:25 Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 23:22:45. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanının yeni pist inşaatında işçiler ile iftar açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement