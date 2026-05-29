Bakan Uraloğlu Huzurevi Sakinleriyle Bayramlaştı

HUZUREVİ SAKİNLERİYLE BAYRAMLAŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Trabzon'da katıldığı çeşitli bayramlaşma programlarının ardından Trabzon Valiliği Köşk Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bayramlaştı. Huzurevinde kalan vatandaşlarla bir araya gelen Uraloğlu, bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı ve "Sizler bu devlet için, bizim için çok önemlisiniz. Sizler bizim baş tacımızsınız" dedi.

Huzurevinde kalan vatandaşlar da Bakan Uraloğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, huzurevinde kalanlara çiçek hediye ederken, günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.