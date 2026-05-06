Bakan Uraloğlu: İddialara Cevap Verirken Bıktık

06.05.2026 00:52
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Libya uçağı ile ilgili iddialara yanıt vererek dikkatli incelemeler yapıldığını vurguladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin, "Bu iş kendi seyrinde, olması gereken hassasiyette devam ederken, suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok. Deniz Yavuzyılmaz'ın söylediklerini yalanlamaktan biz gerçekten bıktık, o bıkmadı. Gerçekten bu işe samimi olarak bir katkı sağlamak istiyor, elinde bizim bilmediğimiz bir şey varsa bize versin; bu işin mahremiyetine de dikkat ederek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın, Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin iddiaları ile ilgili, şunları söyledi:

"Düşen bir uçak, ölen insanlar var. Burada gösterilmesi gereken en yüksek hassasiyetin gösterilmesi lazım. Herkes için bu geçerli. Zaten olayın ilk anından itibaren biz gerekli incelemeleri başlattık, adli makamlar da duruma el koymuş durumda. Cumhuriyet Başsavcılığımızın sorumluluğunda bu soruşturma devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık. 'Karakutu' dediğimiz kayıt cihazlarının çözümlemelerini bitirdik, onları da savcılığa sunmuş durumdayız. Bu iş kendi seyrinde, olması gereken hassasiyette devam ederken, suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok. Deniz Yavuzyılmaz'ın söylediklerini yalanlamaktan biz gerçekten bıktık, o bıkmadı. Yeni iddialar koyuyor her seferinde, 'ya tutarsa' diye. Gerçekten bu işe samimi olarak bir katkı sağlamak istiyor, elinde bizim bilmediğimiz bir şey varsa bize versin; bu işin mahremiyetine de dikkat ederek. Ama öyle değil; bir şey atıyor, o tutmuyor. Yalanlıyoruz, bu sefer yeni bir şey ortaya koyuyor. Ben tek tek bütün söylediklerine de yanıt vermek istemiyorum. Burada gerekli hassasiyetin oluşturulduğunu ve bu hassasiyetle yürütüldüğünü söylemek isterim."

Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nda güvenlikten sorumlu görevlinin görevinin uzatılması ile ilgili de "Oradaki arkadaşımız vekaleten bakıyordu. Zaten bu olay olduğunda da oradaydı. Usul şöyle; önce arkadaşlarımızı hızlı olsun diye vekaleten görevlendiririz; birçok yerde böyle, sonra da asaleten görevlendiririz. Buradaki süreç tamamen budur. Bu olaydan tamamen bağımsızdır" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

