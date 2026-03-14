Bakan Uraloğlu: "Isparta\'da son 24 yılda ulaşıma 35,4 milyar lira yatırım yaptık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta'da Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Dörtyol– Şarkikaraağaç Yolu'nun açılış törenine katıldı. Uraloğlu, "Isparta'nın ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda yaklaşık 35,4 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Yeni kavşakla trafik akışını kesintisiz hale getirdik. Bu iki proje sayesinde ülkemize yıllık 175,7 milyon lira tasarruf sağlanacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere saat 14.00'te Süleyman Demirel Havalimanı'na geldi. Bakan Uraloğlu, havalimanındaki karşılamanın ardından Isparta Otogarı yakınında bulunan Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Dörtyol–Şarkikaraağaç Yolu'nun açılış törenine katıldı. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Şehit Orhan Burak Büyükçaylı'nın adının verildiği kavşakta düzenlenen törende, Ispartalı vatandaşlar ve şehidin ailesi başta olmak üzere il protokolü de yer aldı.

"Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak bizim için onurdur"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta'da düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ramazan ayının manevi atmosferinde Ispartalılarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Şehit Orhan Burak Büyükçaylı'nın adının verildiği kavşağın açılışını gerçekleştirmenin ayrı bir anlam taşıdığını belirten Uraloğlu, "Sözlerime öncelikle vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarak başlamak istiyorum. Açılışını yaptığımız köprülü kavşağımıza ismini verdiğimiz şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'yı da buradan bir kez daha minnetle, rahmetle yad ediyorum. Onun hatırasını yaşatmak, şehitlerimizin emaneti olan topraklarımıza yakışır bir eserle taçlandırmak bizim için ayrı bir onur kaynağı oldu" dedi.

"Son 24 yılda Isparta'ya 35,4 milyar liralık ulaşım yatırımı yaptık"

Isparta'nın gül, lavanta ve elma üretimiyle dünyaca tanınan önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şehrin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Uraloğlu konuşmasında, "Isparta'nın ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda yaklaşık 35,4 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 92 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 234 kilometreye çıkardık. Hiç bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu, 481 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol yaparak hemşerilerimizi güvenli ve konforlu yolculukla tanıştırdık" ifadelerini kullandı.

"Yeni kavşakla trafik akışını kesintisiz hale getirdik"

Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, projenin trafik akışına önemli katkı sağlayacağını söyledi. Uraloğlu, "Mevcut haliyle sığınma cepli olarak hizmet veren kavşağı 180 metre uzunluğunda ve 32 metre platform genişliğinde köprü yaklaşımlarında her iki tarafta 360 metre uzunluğunda toprakarme dolgu ile farklı seviyeli kavşak haline getirdik. Bu uygulama ile Isparta–Afyon Devlet Yolu'nda trafik akışını kesintisiz hale getirdik. Proje sayesinde zamandan 83 milyon lira, akaryakıttan 17 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 100 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.

"İki proje ile yıllık 175,7 milyon lira tasarruf sağlanacak"

Dörtyol–Şarkikaraağaç Yolu'nun da bölge ulaşımı açısından önemli bir yatırım olduğunu belirten Uraloğlu, "Isparta–Konya Devlet Yolu üzerindeki 22 kilometre uzunluğundaki Dörtyol-Şarkikaraağaç yolumuzla mevcut sathi kaplamalı bölünmüş yolu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirerek sürüş ve seyahat konforunu artırdık. Bu proje ile Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan önemli bir ulaşım güzergahını güçlendirdik. Açılışını yaptığımız iki proje ile zamandan 128,2 milyon lira, akaryakıttan 47,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 175,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca karbon emisyonlarını 2 bin 332 ton azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu, üst geçite adı verilen Şehit Orhan Burak Büyükçaylı'nın ailesine plaket takdim etti. Daha sonra şehit ailesi ve protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Açılış töreninin ardından Bakan Uraloğlu, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Isparta Valiliği'ni ziyaret etti. Program kapsamında ayrıca AK Parti Isparta İl Başkanlığı ve Isparta Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek olan Bakan Uraloğlu'nun, günün sonunda Isparta Genç İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katılması planlanıyor. - ISPARTA