Bakan Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile ulaşım gündemini görüştü - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile ulaşım gündemini görüştü

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Bakan Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile ulaşım gündemini görüştü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede İzmir'in ulaşım gündemi, şehir içi ulaşımda koordinasyon ve altyapı ihtiyaçları değerlendirildi; çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkari Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.

Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde İzmir'in ulaşım gündemini, Bakanlığımızın sorumluluğundaki çalışmalarla yerel yönetimin sorumluluk alanlarını ve şehir içi ulaşımda koordinasyon imkanlarını değerlendirdik. İzmir'in ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumların sorumlulukları çerçevesinde üzerimize düşen çalışmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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