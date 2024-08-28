Bakan Uraloğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı ile görüştü

Politika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüştü.

Bakan Uraloğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre'yi ziyaret ettik. Meclis faaliyetleri hakkında bilgi alıp, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukunu gasp edenlerle, varlığını inkar etmeye çalışan güçlerle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.