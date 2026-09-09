Bakan Uraloğlu Malatya Darende'de Belediye Başkanı Bozkurt'tan yatırım brifingi aldı - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu Malatya Darende'de Belediye Başkanı Bozkurt'tan yatırım brifingi aldı

Bakan Uraloğlu Malatya Darende\'de Belediye Başkanı Bozkurt\'tan yatırım brifingi aldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'nın Darende ilçesinde Belediye Başkanı Alican Bozkurt'u ziyaret etti. Bakan, ilçedeki çalışmalar ve yatırımlarla ilgili brifing alırken, tarihi mekanları da ziyaret edecek.

Bir dizi temas ve programa katılmak üzere Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Darende Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, Darende Belediyesi'nde Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile bir araya geldi. Uraloğlu, Başkan Bozkurt'tan ilçede yürütülen çalışmalar ve yatırımlarla ilgili brifing aldı.

Bakan Uraloğlu'nun Darende ziyaretinin ardından Yukarı Suçatı Mescit Önü Cami ile tarihi Somuncu Baba Değirmeni'ni ziyaret edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu Malatya Darende'de Belediye Başkanı Bozkurt'tan yatırım brifingi aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu Malatya Darende'de Belediye Başkanı Bozkurt'tan yatırım brifingi aldı - Son Dakika
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