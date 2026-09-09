Bakan Uraloğlu Malatya Darende\'de Belediye Başkanı Bozkurt\'tan yatırım brifingi aldı

Bir dizi temas ve programa katılmak üzere Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Darende Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, Darende Belediyesi'nde Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile bir araya geldi. Uraloğlu, Başkan Bozkurt'tan ilçede yürütülen çalışmalar ve yatırımlarla ilgili brifing aldı.

Bakan Uraloğlu'nun Darende ziyaretinin ardından Yukarı Suçatı Mescit Önü Cami ile tarihi Somuncu Baba Değirmeni'ni ziyaret edeceği öğrenildi.