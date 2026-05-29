Bakan Uraloğlu\'ndan Huzurevine Bayram Ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Trabzon'da huzurevine ziyarette bulundu.

Bakan Uraloğlu, Ortahisar ilçesindeki Köşk Huzurevi'ne yaptığı ziyarette, bayramını kutladığı huzurevi sakinlerine çiçek verdi.

Talepleri dinleyip sohbet eden Uraloğlu, yaşlıların toplumun en önemli değerleri olduğunu belirterek, "Sizler bu devlet için, bizim için çok önemlisiniz. Sizler bizim baş tacımızsınız." dedi.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Ercan Öter, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu ve AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan da yer aldı.