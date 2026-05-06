Bakan Uraloğlu'ndan Libya Uçağı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Uraloğlu'ndan Libya Uçağı Açıklaması

Bakan Uraloğlu\'ndan Libya Uçağı Açıklaması
06.05.2026 00:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Libya uçağı ile ilgili inceleme sonuçlarını savcılığa sunduklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düşen Libya uçağıyla ilgili iddialar hakkında, "Kara kutu dediğimiz kayıt cihazlarının incelemelerini, onların çözümlerini bitirdik. Onları da biz savcılığa sunmuş durumdayız. Bu iş kendi seyrinde, olması gereken hassasiyette devam ederken burada suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mecliste AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Uraloğlu, CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın Esenboğa Havalimanı ve düşen Libya uçağına ilişkin iddialarına yönelik açıklamada bulundu. Uraloğlu, "Düşen bir uçak var, ölen insanlar var. Elbette burada gösterilmesi gereken en yüksek hassasiyetin gösterilmesi lazım. Gerçekten herkes için bu geçerli. Zaten olayın ilk anından itibaren hem biz gerekli incelemeleri başlattık. Zaten ilk anından itibaren de Cumhuriyet Savcılığı, adli makamlar bu işe el koymuş durumda. Cumhuriyet Savcılığımızın, başsavcılığımızın yönetiminde bu soruşturma devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık. Kara kutu dediğimiz kayıt cihazlarının incelemelerini, onların çözümlerini bitirdik. Onları da biz savcılığa sunmuş durumdayız. Bu iş kendi seyrinde, olması gereken hassasiyette devam ederken burada suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok. Deniz Yavuzyılmaz'ın yalanlarını, söylediklerini yalanlamaktan biz gerçekten bıktık, o bıkmadı. Her seferinde yeni iddialar ortaya koyuyor. ya tutarsa diyor. Ben açık çağrı yaptım; gerçekten bu işe samimi olarak bir katkı sağlamak istiyorsa, elinde bizim bilmediğimiz bir şey varsa buyursun bize versin" diye konuştu.

"Önce arkadaşlarımızı havalimanlarında hızlı olsun diye vekaleten görevlendiririz"

Esenboğa Havalimanı'nın güvenliğinden sorumlu bürokratın görev süresinin uzatılmasına ilişkin de Uraloğlu, "Oradaki arkadaşımız vekaleten bakıyordu. Zaten bu olay olduğunda da vekaleten oradaydı. Usul şöyle; önce arkadaşlarımızı havalimanlarında hızlı olsun diye vekaleten görevlendiririz. Birçok yerde bu böyle. Sonra da asaleten veririz. Buradaki süreç tamamen budur. Bu olaydan tamamen bağımsızdır, çok net" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu'ndan Libya Uçağı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:55:50. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu'ndan Libya Uçağı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.