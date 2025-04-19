Bakan Uraloğlu'ndan Siirt Ziyareti

Bakan Uraloğlu, Siirt Valiliği'ni ve esnafı ziyaret etti

SİİRT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Valiliği'ni ziyaret etti.

Siirt Valiliğini ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Vali ve protokol üyelerince karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Karayollarında devam edilen 8 tane projenin daha olduğunu belirtti. Bakan Uraoğlu, "Önümüzdeki yıllarda bitirdiğimiz Siirt şehir geçişinden Eruh yoluna kadar birçok proje var. Onların da son durumunu değerlendirmiş olduk. Karayolları Genel Müdürlüğü dahil olmak üzere bakanlığımızın, ilimize AK Parti hükümetleri döneminde yapmış olduğumuz 37 milyar liralık bir yatırım var. Ama biz bu sefer önemli bir müjdeyi, önemli bir bilgiyle Siirt halkımızla paylaşmış olduk. Siirt'in talebi olan Siirt- Kurtalan arasındaki demir yolunun başlatılması ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Siirt Kurtalan arasındaki yaklaşık 34 kilometrelik demir yolunu bu sene yatırım programına aldık. Hızlıca buradaki ihaleyle ilgili çalışmaları başlattık ve inşallah önümüzdeki ay yani Mayıs ayının 28'inde ihalesini yapacağız ve ihale sürecini tamamladıktan sonra yaz içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şantiyeleri kurup, inşallah 2025 yılında bir kazma vurmayı planlıyoruz. Siirtimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Siirt Güres Caddesi'nde ki esnafı ziyaret edip esnafla sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Bakan Uraloğlu, programını tamamlayarak ilden ayrıldı.